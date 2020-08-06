Dolar 7,10 seviyesini geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,1004’ten işlem görüyor.

Dolar/TL global borsalarda yaşanan 2.dalga paniğinin etkisiyle yeniden 7.10’un üzerine tırmandı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,0474’ten tamamlamıştı.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey’nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD’nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

Euro rekor tazeledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı. TL’de yaşanan sert değer kayıplar devam ederken saat 10:10 itibarıyla dolar/TL, 7,10’un üzerinde el değiştiriyor. Euro/TL ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,44540’tan değerleniyor.

Sterlin yükselmeye devam ediyor

İngiliz sterlini ise yükselmeye devam ediyor. Yüzde 1.21 değer kazanan Sterlin 9,3627 TL’den işlem görüyor