YKS tercihleri başladı! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır?

\u00dcniversite adaylar\u0131 i\u00e7in Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131 (YKS) maratonunun ikinci a\u015famas\u0131 ba\u015flad\u0131. YKS puanlar\u0131na g\u00f6re \u00f6\u011frenciler 06-14 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda tercih i\u015flemlerini tamamlayacak. Say\u0131sal, s\u00f6zel b\u00f6l\u00fcmlerin puan\u0131 ka\u00e7? Adaylar\u0131n ka\u00e7 tercih hakk\u0131 var? YKS tercih d\u00f6nemiyle ilgili bilinmesi gereken her \u015fey...\r\n\r\n\r\n\u00dcniversiteye girmek i\u00e7in Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131nda (YKS) ter d\u00f6ken adaylar i\u00e7in tercih d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nAdaylar,\u00a006-14 A\u011fustos\u00a0tarihlerinde \u00d6SYM aday i\u015flemleri sistemine T.C. kimlik numaralar\u0131 ve aday \u015fifreleriyle giri\u015f yaparak, tercih i\u015flemlerini ger\u00e7ekle\u015ftirecek.\r\n\u00dcN\u0130VERS\u0130TELER\u0130N TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI NASIL \u00d6\u011eREN\u0130L\u0130R?\r\n\u00d6SYM taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan\u00a02020 YKS tercih k\u0131lavuzunda puan t\u00fcrlerine g\u00f6re t\u00fcm \u00fcniversitelerin, b\u00f6l\u00fcmlerinin kontenjan ve taban-tavan puanlar\u0131 yer al\u0131yor.\r\n\r\nTercih yapacak adaylar, k\u0131lavuzda yer alan puan ve s\u0131ralama bilgilerinden yararlanarak \u00fcniversite tercihlerini s\u0131ralayacaklar.\r\n\r\nYKS'de adaylar en fazla 24 \u00fcniversite program\u0131na tercih yapabilecek.\r\n\r\n\r\nYKS TERC\u0130H \u0130\u015eLEMLER\u0130 NASIL YAPILIR?\r\nK\u0131lavuzda yer alan kurallara g\u00f6re \u00d6SYM\u2019nin\u00a0https:\/\/ais.osym.gov.tr\u00a0internet adresinden T.C. Kimlik numaralar\u0131 ve \u015fifrelerini kullanarak kendileri yapacaklard\u0131r. Tercih i\u015flemleri, 14 A\u011fustos 2020 tarihinde saat 23.59\u2019da sona erecek.\r\n\r\nTercih yapacak adaylar\u0131n K\u0131lavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu k\u0131lavuz bilgilerine g\u00f6re yapmalar\u0131 gerekiyor. 'Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Programlar\u0131n\u0131n Ko\u015ful ve A\u00e7\u0131klamalar\u0131 B\u00f6l\u00fcm\u00fc' mutlaka okunmal\u0131, bu ko\u015ful ve a\u00e7\u0131klamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonland\u0131r\u0131lmal\u0131d\u0131r.\r\n\r\nAdaylar, \u00d6SYM\u2019nin https:\/\/ais.osym.gov.tr internet adresindeki a\u00e7\u0131klamalar do\u011frultusunda tercih i\u015flemlerini tamamlayacaklard\u0131r. Tercih i\u015flemi, ekrandaki uyar\u0131lara g\u00f6re sonland\u0131r\u0131lmal\u0131d\u0131r. Ba\u015fvuru merkezlerinden tercih i\u015flemi yap\u0131lmayacakt\u0131r. \u00d6SYM\u2019ye posta yoluyla g\u00f6nderilen veya elden verilen tercih listeleri ge\u00e7erli olmayacakt\u0131r. Sadece elektronik ortamda yap\u0131lacak tercihler i\u015fleme al\u0131nacakt\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTERC\u0130HLERDE D\u0130KKAT ED\u0130LMES\u0130 GEREKENLER?\r\nBaz\u0131 b\u00f6l\u00fcmlere ba\u015far\u0131 s\u0131ras\u0131 ilk kez bu y\u0131l geldi\u011fi i\u00e7in yap\u0131lan tercihlerin makas aral\u0131\u011f\u0131 geni\u015f tutulmal\u0131. 50 bin ba\u015far\u0131 s\u0131ras\u0131nda olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aral\u0131\u011f\u0131nda tercih yapmal\u0131.\r\n\r\nAdaylar\u0131n tercih listesini haz\u0131rlarken bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n yani 2019'un say\u0131sal (TYT, AYT, YDT) verilerinden faydalanmalar\u0131 onlar\u0131n lehine olacakt\u0131r.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n