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YKS tercihleri başladı! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır?

6 Ağustos 2020
YKS tercihleri

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ikinci aşaması başladı. YKS puanlarına göre öğrenciler 06-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayacak. Sayısal, sözel bölümlerin puanı kaç? Adayların kaç tercih hakkı var? YKS tercih dönemiyle ilgili bilinmesi gereken her şey…


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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