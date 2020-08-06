Araba ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Lefkoşa’da Cemal Gürsel caddesi üzerinde araba ile bisiklet çarpıştı. Bisiklet sürücüsü Nurullah Durdu Bayıf yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel caddesi üzerinde, Kemal Yeşildağlı (E-35), yönetimindeki LC 417 plakalı araç ile seyrettiği sırada o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru bisikleti ile geçmeye çalışan Nurullah Durdu Bayıf (E-49)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.