Dr. Uçaner: 20 gündür entübe olan hasta yoğun bakımdan çıktı

Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, 27 gündür yoğun bakımda tedavi gören, 20 güne yakındır da entübe olan hastanın normal servise çekildiğini açıkladı.

Dr. Erol Uçaner şu açıklamayı yaptı:

Neye mi mutlu oluyoruz?

27 gündür yoğun bakımda tedavi gören, yaşam mücadelesi veren, 20 güne yakın entübe olan hastamızın bugün servise çıkması.

Güzelyurt abisine çok üzülmüştü.

Onun hayata tutunması bizim ve Güzelyurt için tarif edilemeyecek bir mutluluk.

Umarım diğer hastalarımız da yoğun bakım sürecini en kısa zamanda tamamlar ve servise alınırlar.

Doktor, hemşire, yardımcı personele