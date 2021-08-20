Aytaç: Zamlar nedeniyle öğrenci taşımacılığına aynı fiyatlarla başlamak mümkün değil

Menteş Aytaç zamlar nedeniyle öğrenci taşımacılığına aynı fiyatlarla başlamanın mümkün olmadığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç pandemi döneminde ilk kapatılan ve uzun süre kapalı kalan sektörlerden birinin Toplu Taşımacılık olduğunu belirterek ZAMlar karşısında öğrenci taşımacılığının mevcut fiyatlarla başlamasının mümkün olmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin açıklaması şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI :

Bizler pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında gelmekteyiz. Pandemi girdi gireli ne zaman açılıp kapanacağı belli olmayan bir sektördür TOPLU TAŞIMACILIK. Özellikle öğrenci taşımacılığı maalesef ki MART 2020 de durup sadece EKİM-KASIM-ARALIK arası çalışma fırsatı bulmuş ve sonrasında yine kapanan ve her gün zarar gören taşımacılığın kırık dallarından biridir.

Bizler bu belirsizlikler içerisinde yeni sezonda öğrenci taşımacılığını sürdürülemez olacağının bilinci içerisindeyiz .Özellikle 2019 ARALIK tan bu yana 50/2000 yolcu ve eşya taşıma tarifesine hiçbir artış almamış olmamız , bizlere ayrıca ciddi zarar vermektedir . 2019 ARALIK ayında mazotun litresi 4.85 tl iken 2021 AĞUSTOS itibarı ile sadece mazota %44 zam gelerek 6.91 tl litresi olmuştur . Kaldı ki her hafta mazota zam gelmektedir , ayrıca asgari ücrete , seyrüsefer , muayene , parça alımı gibi birçok giderimiz ikiye katlanmıştır . Bu şartlar altında henüz maalesef hiçbir artış almayan bir sektördür TOLU TAŞIMACILIK .

2021-2022 Eğitim sezonunun Eylül itibari ile açılması planlanırken biz öğrenci taşımacılığı yapan taşımacıların endişesi oldukça fazladır . Özellikle gelen ZAMlar karşısında öğrenci taşımacılığının mevcut fiyatlarla başlatmak mümkün değildir .

Ayrıca MEB. Taşımacılık komisyonunun toplanarak karar üretmesi tüzük gereğidir .Okul açılmadan komite toplanarak;

1-Taban Fiyat

2- Öğrenci sayı ve Kapsam bölgeleri

3-ARTIŞ

4-MUZMİN DURUMLARDA yani pandemi gibi bizden kaynaklanmayan ve taşımacılığın durdurulduğu durumlarda taşımacıların giderleri ne olacak????

Bizler bizden kaynaklanmayan ancak öncelikli kapatılan sektör olarak mağduriyetimizin karantina altına alınması ve öğrenci taşımacılığı protokolüne konmasını talep etmekteyiz .

Sn. Başbakan ve Sn. Hükümet yetkilileri ;

Bizlere gereken artışın verilmemesi ve gereken düzenlemelerin yapılmaması durumunda , öğrenci taşımacılığının yapılması mümkün olmayacağını görüyoruz . Bizlerin talebi okullar açılmadan gereğinin HÜKÜMET tarafından biran önce yapılmasıdır .

TÜM KAMUOYUNA DUYURULUR.

SAYGILARIMLA

Menteş AYTAÇ