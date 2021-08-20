KTOEÖS: Eğitim Bakanlığının eğitim ile ilgili en ufak bir kaygısı yok

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı eleştirerek, “Yüz yüze eğitimin başlaması için eğitim sendikaları büyük bir çaba sarf ediyor ancak bakanlığın eğitimle ilgili herhangi bir kaygısı yok” iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ile birlikte ortaya konan “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nun gereklerinin bakanlık tarafından yerine getirilmediği ve güven ortamı yaratılması için hiçbir somut adımın atılmadığı savunuldu.

Yurt dışında kamplara öğrenci yollanmasını da eleştiren sendika, bu kampların sağlık açısından yaratacağı risklerle ilgili uyarılarının görmezden gelindiğini ileri sürdü.

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan yazılı açıklamasında, eğitimdeki ihtiyaçları karşılamak yerine “ideolojik kamplar” düzenlenmesinin esas nedeninin talimatları harfiyen yerine getirmek olduğunu ileri sürdü.

“Şu an farklı bölgelerdeki kamplarda bulunan öğrencilerimiz arasında da Covid-19 testi pozitif olanlar var mı?” sorusunu soran Geylan, “Öğrencilerimizle aynı kamplarda yer alan Türkiyeli öğrencilerin PCR testleri olmadan kamplara katıldığı bilginiz dahilinde miydi? Bu yıl ülkemizde pandemiden dolayı herhangi bir kamp organizasyonuna onay vermezken, hala en riskli ülkeler arasında olduğu kabul edilen Türkiye’de kamp organize edilmesine göz yummak, öğrencilerimizin, ailelerinin ve tüm toplumun sağlığını hiçe saymak değil de nedir?” dedi.

KTOEÖS’ten yapılan açıklama şöyle:

“Bu Kamplar İptal!” Diyemiyor Musunuz?

Yeni eğitim yılında okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılması, yüz yüze eğitimin başlaması için eğitim sendikaları büyük bir çaba sarf etmektedir. Anlaşılan o ki, Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yüz yüze eğitimi başlatmak, öğrencilerimizin ve toplumumuzun sağlığını korumaktan daha önemli gördüğü işler vardır: Yurt dışında öğrencilere yönelik ideolojik kamp düzenlemek gibi!

Bizler ülkemizdeki vaka artışından dolayı, denetimlerin artırılması, vaka sayısının düşürülmesi ve yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde başlatılması için yetkililere çağrı yaparken; sendikamız KTOEÖS, KTÖS ve KTTB ile birlikte “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nu ortaya koymuşken karşımızda kılavuzun gereklerini yerine getirmesi ve güven ortamı yaratılması için hiçbir somut adımın atılmadığını görmekteyiz.

Eğitim Bakanlığının eğitimle ilgili herhangi bir kaygısı olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu kampların sağlık açısından yaratacağı riski defalarca vurgulamış olmamıza rağmen uyarılarımız görmezden gelinmiş, TC Elçiliği memurlarına Eğitim Bakanlığında ofis sağlanarak, binlerce öğrencinin yurt dışına kampa gönderilmesi için kayıt yapılmıştır.

Yetkililere soruyoruz:

Şuan farklı bölgelerdeki kamplarda bulunan öğrencilerimiz arasında da Covid-19 testi pozitif olanlar var mı?

18 Eylül’e kadar devam edeceği açıklanan söz konusu ideolojik kampların yaşanan bu fiyaskodan sonra KKTC Eğitim Bakanlığı yetkililerinin kampları iptal etmek istediği, ancak TC Elçiliğinin kampların iptaline onay vermediği gerçek midir?

Öğrencilerimiz ile aynı kamplarda yer alan Türkiyeli öğrencilerin PCR testleri olmadan kamplara katıldığı bilginiz dahilinde miydi?

Bu yıl ülkemizde pandemiden dolayı herhangi bir kamp organizasyonuna onay vermezken, hala en riskli ülkeler arasında olduğu kabul edilen Türkiye’de kamp organize edilmesine göz yummak, öğrencilerimizin, ailelerinin ve tüm toplumun sağlığını hiçe saymak değil de nedir?

Toplum sağlığını hiçe sayarak, ekonominin dibe vurduğu bir dönemde eğitimdeki ihtiyaçları karşılamak yerine ideolojik kamplar düzenlenmesinin esas nedeninin talimatları harfiyen yerine getirmek olduğu ortadadır. KTOEÖS, hangi amaçlar için düzenlendiği ortada olan bu kampların dün olduğu gibi bugün de karşısındadır.

Duygu GEYLAN

Örgütlenme Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)