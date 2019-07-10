Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dün 5,6845’e kadar gerilemesi sonrası gelen alımlarla yükselişe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında, 5,7337’den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 5,72 seviyesinden alıcı buluyor.

Euro/TL ise 6,43 civarında yer alıyor.

Sterlin/TL ise 7,16 seviyesinde hareket ediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise İngiltere’de dış ticaret dengesi ile ABD’de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin, ticaret savaşının işletme yatırımlarını zayıflatması ve enflasyonun zayıf kalması ile birlikte sürdüğünü kaydederek, politika yapıcıların bu ay faiz indirimine gitmeye hazırlandığını işaret etti.

Powell, Çarşamba günkü Kongre konuşması öncesinde yayınlanan konuşma metnine göre, “Fed yetkililerinin Haziran ayındaki toplantısında bu yana, ticaret gerilimlerine ilişkin belirsizlikler ve küresel ekonominin gücüne ilişkin endişeler, ABD ekonomisinin görünümü üzerimde baskı oluşturmaya devam ediyor görünüyor” dedi ve enflasyon baskılarının durgun kaldığını sözlerine ekledi.

Fed Başkanı’nın yarıyıl konuşması, ABD Merkez Bankası’nın, güçlü çıkan istihdam verilerine karşın, 30-31 Temmuz’daki politika toplantısında borçlanma maliyetlerini düşürmeye hazırlandığı yolundaki piyasa görüşünü destekledi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL’de 5,6850’nin destek, 5,7750’nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.