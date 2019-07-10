Bağımsızlık Yolu, Ticaret Odası’nı kınadı

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Kıbrıslı Türk halkının iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik “konuşturmama tavrının, KTTO’nun yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyinde halka karşı, egemenler adına yürüttüğü ekonomik acenteliği, siyasi acenteliğe de taşıdığını gösterir nitelikte olduğunu” iddia etti.

Bağımsızlık Yolu adına Mustafa Keleşzade tarafından yapılan açıklamada, “Bağımsızlık Yolu olarak KTTO’yu kınarken, Mustafa Akıncı’nın tüm baskılara karşı sergilediği onurlu tavrı selamlarız” denildi.

Açıklamada, yaşanılan sürecin, “KTTO’nun emekçi Kıbrıslı Türk halkı ile çıkarlarının ne denli farklılaştığının göstergesi” olduğu savunuldu.