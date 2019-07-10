SOS Çocuk Köyü’ne 10 bin TL bağış…

Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu ile TRT İstanbul ve Ankara Radyosu sanatçıları tarafından SOS Çocuk Köyü yararına verilen ‘’Şarkılarımız Umut Olsun’’ konserinden elde edilen 10 bin TL’lik gelirin SOS Çocukköyü Derneği’ne teslim edildiği bildirildi.

SOS Çocukköyü Derneği tarafından yapılan açıklamada; Şef Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile TRT İstanbul ve Ankara Radyosu solistleri Çiğdem Gürdal, Mine Geçili, Ayşe Ekiz, Mustafa Demiroğlu, Esra İçöz ve İhsan Güvenç’in de sahne aldığı konserden elde edilen gelirin derneğe bağışlanması ile ilgili olarak “SOS Çocukköyü Derneği olarak Çağdaş Müzük Derneği’ne şarkılarıyla çocuklarımıza umut oldukları için çok teşekkür ederiz” denildi.