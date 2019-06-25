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Dövizde son durum

25 Haziran 2019
dolar - Dövizde son durum

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, 5,78 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

İstanbul seçiminin ardından 5,7120’ye kadar gerileyen dolar/TL dün yeniden 5,80 seviyesinin üzerine çıktı. Kur bugün 5,78 civarında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,59 civarında işlem görüyor.

Sterlin/TL ise 7,38 seyrinde hareket ediyor.

İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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