Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, 5,78 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

İstanbul seçiminin ardından 5,7120’ye kadar gerileyen dolar/TL dün yeniden 5,80 seviyesinin üzerine çıktı. Kur bugün 5,78 civarında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,59 civarında işlem görüyor.

Sterlin/TL ise 7,38 seyrinde hareket ediyor.

İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor.