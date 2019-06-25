Avrupa Adalet Divanı: Polonya’da yargıçların emeklilik yaşını düşüren düzenleme AB hukukuna aykırı

Avrupa Adalet Divanı, Polonya’da yüksek mahkeme hakimlerinin emeklilik yaşını düşüren düzenlemeyi, Avrupa Birliği kanunlarına aykırı buldu.

Düzenlemeyi hükümetin yargıyı ele geçirme çabasının bir parçası olarak gören Avrupa Birliği ile bu iddiayı reddeden Polonya arasında karşılıklı sert açıklamalar yapılmıştı.

Avrupa Komisyonu; iktidardaki, AB karşıtı, Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından geçen yıl geçirilen yargı reformu paketinin, mahkemeler üzerindeki hükümet kontrolünü artırdığı gerekçesiyle hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu belirtiyor.

Avrupa Adalet Divanı kararında, “Yüksek mahkeme hakimlerinin emeklilik yaşının düşürülmesine ilişkin Polonya mevzuatı, AB yasalarına aykırıdır.” denildi.

Divan, söz konusu düzenlemelerin “hakimlerin azledilmeme ve hukukun üstünlüğü ilkelerine aykırı” olduğunu söyledi.

Avrupa Adalet Divanı, geçtiğimiz aralık ayında verdiği geçici kararında Polonya’nın ilgili yasal değişikliği askıya almasını istemiş; PiS ise yanıtında geçen yıl görevde olan hakimleri emekli etmeyi gerektirmeyecek şekilde yasada düzenleme yaptıklarını söylemişti.

Ancak Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yargı reformunun herhangi bir yanlışlık içermediğini, Avrupa Komisyonu’nun Polonya’daki düzenleme ile alakalı tutumuyla yetki alanının dışına çıktığını iddia etmişti.

İktidar partisi PiS, yargıda verimi artırmak ve Komünist dönemin ülkedeki etkisini kırmak için bu düzenlemelere ihtiyaç olduğunu savunuyordu.

Avrupa Birliği Komisyonu ise düzenlemenin önceki hükümetler zamanında göreve getirilen yargıçların değişimini hızlandıracağı ve hükümete yakın isimlerin atanmasının önünü açacağı endişesini taşıdıklarını belirterek Avrupa Adalet Divanı’na başvurmuştu.