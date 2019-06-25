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Girne Belediyesi yol çizgilerini yeniliyor

25 Haziran 2019

Girne Belediyesi, kent genelinde hız kesici kasisler, yaya geçitleri ve bordür taşlarının bakımını yapıyor.

Girne Belediyesi tarafından program dahilinde trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacı ile kentin çeşitli sokak ve caddelerinde bordür boyama, hız kesici kasisler, yaya geçiti ve yol çizgileri yenileme çalışmaları devam ediyor. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yol güvenliği yanında kentin estetiği açısından da önemli olan çalışmaların belediyeye bağlı BELPAZ Şirketi araç ve elemanlarıyla yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şirketin Girne Belediyesi yanında başka belediyelere ve devlete de hizmet vererek kazanç sağladığını ifade eden Güngördü, “İş araçlarına ve insana yatırım yaptık, bunun sonucunu görüyoruz” dedi.

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