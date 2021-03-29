Döviz kurları haftaya yükselişle başladı

Haftanın ilk günü veri bakımından hem Türkiye hem de yurt dışı piyasalar sakin bir gün yaşayacak. Kabine toplantısı Türkiye gündemin en önemli takvim maddesi olacak.

Geçen hafta çok 7,50-8,47 gibi çok geniş aralıkta dalgalan dolar/TL, 8 liranın altında tutunmaya çalışsa da kapanışı 8,08’den yapmıştı. Dolar/TL, yeni haftanın açılışını ise 8,05 düzeyinden yapıyor. Euro/TL kuru ise geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,59’dan 9,55’lere gerilemiş durumda.