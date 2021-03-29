Döviz kurları haftaya yükselişle başladı

Geçen hafta 8 liranın altında tutunamayarak 8,09’tan tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 8,05 düzeyinden başlıyor. Euro/TL ise 9,55-9,56 düzeyinde.
Haftanın ilk günü veri bakımından hem Türkiye hem de yurt dışı piyasalar sakin bir gün yaşayacak. Kabine toplantısı Türkiye gündemin en önemli takvim maddesi olacak.
Geçen hafta çok 7,50-8,47 gibi çok geniş aralıkta dalgalan dolar/TL, 8 liranın altında tutunmaya çalışsa da kapanışı 8,08’den yapmıştı. Dolar/TL, yeni haftanın açılışını ise 8,05 düzeyinden yapıyor. Euro/TL kuru ise geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,59’dan 9,55’lere gerilemiş durumda.
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|USD – Amerikan Doları
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|8,1071
|8,1227
|8,0469
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|EUR – Euro
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|9,5957
|9,4842
|%0,21
|08:29
|GBP – İngiliz Sterlini
|11,1087
|11,2033
|11,2268
|11,0960
|%0,11
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|CHF – İsviçre Frangı
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|8,6166
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|8,5675
|%0,21
|08:29
|CAD – Kanada Doları
|6,4020
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|6,4063
|6,4343
|%-0,24
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