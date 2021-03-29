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Döviz kurları haftaya yükselişle başladı

29 Mart 2021
Döviz kurları güne yükselişle başladı





Geçen hafta 8 liranın altında tutunamayarak 8,09’tan tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 8,05 düzeyinden başlıyor. Euro/TL ise 9,55-9,56 düzeyinde.

Haftanın ilk günü veri bakımından hem Türkiye hem de yurt dışı piyasalar sakin bir gün yaşayacak. Kabine toplantısı Türkiye gündemin en önemli takvim maddesi olacak.

Geçen hafta çok 7,50-8,47 gibi çok geniş aralıkta dalgalan dolar/TL, 8 liranın altında tutunmaya çalışsa da kapanışı 8,08’den yapmıştı. Dolar/TL, yeni haftanın açılışını ise 8,05 düzeyinden yapıyor. Euro/TL kuru ise geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,59’dan 9,55’lere gerilemiş durumda.

Kur Ara
AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,07368,10718,12278,0469%0,3308:29
EUR – Euro9,50889,58229,59579,4842%0,2108:29
GBP – İngiliz Sterlini11,108711,203311,226811,0960%0,1108:29
CHF – İsviçre Frangı8,60398,61668,64538,5675%0,2108:29
CAD – Kanada Doları6,40206,41036,40636,4343%-0,2408:29





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29 Mart 2021




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