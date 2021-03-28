Akansoy: Seni insanlığa davet ederim

CTP Milletvekili Asım Akansoy kendi istekleri doğrultusunda ailesinden 5 kişinin sivil bir törenle defnedilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘a cevap verdi.

“Seni insanlığa davet ederim”

Akansoy ailesi, faşist EOKA-B tarafından 1974’te katledilen aile üyesi 5 kişinin cenazelerinin, devlet töreni olmadan defnedilmesini istemişti.

Ailenin isteği üzerine dün sivil bir törenle defin işlemi gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “Bireysel talepler devlet uygulamalarının önüne geçmemeli” şeklindeki eleştirine tepki gösteren Akansoy, şunları kaydetti:

“Acı ve gözyaşı üzerinden siyaset yapmaktan utanmıyor musun Tatar ?

Sen ve güneyde senin gibi düşünenlerin yarattığı bu acı ve gözyaşları üzerinden de devletçilik mi oynayacaksınız?

İş bu noktaya mı geldi ?

Seni insanlığa davet ederim”