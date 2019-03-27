Döviz artışı yuttu

Havadis, KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, dövizde son 3 ayın rakamlarını araştırdı. 1 Şubat 2019 itibariyle net 2 bin 740 TL olan asgari ücretin o günkü döviz karşılığı ile 26 Mart 2019 tarihi itibari ile döviz karşılığını hesapladı

TIRMANIYOR: 1 Ocak 2019’da 6,74 olan sterlin 1 Şubat’ta 6,86, 1 Mart’ta 7,09 oldu. Dolar, 1 Ocak’ta 5,29dan, 1 Şubat’ta 5,22’den, 1 Mart’ta 5,32’den işlem gördü. 1 Ocak’ta 6,05 olan Euro, 1 Şubat’ta 5,99, 1 Mart’ta 6,06’dan işlem gördü. Sterlin dün 7,47’den, Dolar 5,65’den Euro ise 6,39’dan işlem gördü

54 GÜNLÜK KAYIP: 1 Şubat 2019 itibariyle net 2 bin 740 TL kazanan bir vatandaş, maaşının tümü ile 399,41 sterlin alabiliyorken bugün 366,80 sterlin alabiliyor. 1 Şubat’ta bir asgari ücret 457,42 Euro iken bugün 428,79 Euro. 1 Şubat’ta bir asgari ücretin dolar karşılığı 524,90 dolar iken bugün 484,95 dolar

GÜNGÖR: SPEKÜLATİF HAREKET: Ekonomist Doç. Dr. Hasan Güngör, döviz kurlarındaki hareketin spekülatif bir hareket gibi göründüğünü kaydetti. Güngör, dövizin ileri günlerde daha da mı yükseleceği veya ibrenin aşağıya mı ineceği konusunda ise şuanda bir öngörüsünün olmadığını belirtti

Duygu ALAN

Döviz, Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Ağustos 2018’de zirve yapan ve Kasım ayı itibari ile düşüşe geçen Dolar, Euro ve Sterlin kuru, 2019’a hızlı bir giriş yaptı.

Yılın ilk üç ayı tamamlanmak üzere, dövizin ateşi giderek yükseliyor.

Havadis, KKTC Merkez Bankası’nın 2019 verilerine göre, dövizde son 3 ayın rakamlarını araştırdı. Asgari ücretin yürürlüğe girdiği 1 Şubat 2019 itibariyle net 2 bin 740 TL kazanan bir vatandaşın tüm maaşı ile Şubat’ta ne kadar döviz alabileceğini, net 1 asgari ücretin 26 Mart 2019 tarihi itibari ile döviz karşılığını hesapladı.

3 ayın en yüksek seviyesi

Havadis’in derlediği verilere göre, 1 Ocak 2019’da 6,74 TL olan sterlin, 1 Şubat’ta 6,86 TL, 1 Mart’ta 7,09 TL oldu. Dolar, 1 Ocak’ta 5,29 TL’den, 1 Şubat’ta 5,22 TL’den, 1 Mart’ta 5,32 TL’den işlem gördü. 1 Ocak’ta 6,05 TL olan Euro, 1 Şubat’ta 5,99 TL, 1 Mart’ta 6,06 TL’den işlem gördü.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, Sterlin dün 7,47 TL’den, Dolar 5,65 TL’den Euro ise 6,39 TL’den işlem gördü.

DÖVİZ CİNSİ 1 OCAK 1 ŞUBAT 1 MART 26 MART

Sterlin 6,74 6,86 7,09 7,47

Dolar 5,29 5,22 5,32 5,65

Euro 6,05 5,99 6,06 6,39

1 asgari ücret 1 ev kirasına denk

KKTC Merkez Bankası’nın döviz kurlarına ilişkin 2019 raporuna göre, asgari ücretin yürürlüğe girdiği 1 Şubat 2019 itibariyle net 2 bin 740 TL kazanan bir vatandaş, maaşının tümü ile 399,41 sterlin alabiliyorken bugün 366,80 sterlin alabiliyor.

1 Şubat’ta bir asgari ücretin Euro karşılığı 457,42 Euro iken bugün 428,79 Euro. 1 Şubat’ta bir asgari ücretin dolar karşılığı 524,90 dolar, bugün 1 asgari ücret ile 484,95 dolar alınabiliyor.

KKTC’de ev kiraları ortalama 350-400 sterlin arasında. En basit hesap ile bugünkü döviz kurlarına göre ayda 2 bin 740 TL kazanan bir asgari ücretli maaşının tümü ile ancak da ev kirasını karşılayabiliyor.

TABLO: KKTC Merkez Bankası’nın 1 Şubat – 26 Mart 2019 tarihlerini kapsayan raporuna göre, Sterlin, Dolar ve Euro kurları ve kurların 1 Şubat – 26 Mart’taki net asgari ücret karşılığı şöyle:

Döviz cinsi 1 Şubat 2019 26 Mart 2019

Sterlin 6,86 7,47

Dolar 5,22 5,65

Euro 5,99 6,39

Döviz cinsi 1 Şubat asgari ücret karşılığı 26 Mart asgari ücret karşılığı

Sterlin 399,41 366,80

Dolar 524,90 484,95

Euro 457,42 428,79

Güngör: Spekülatif bir hareket

Ekonomist Doç. Dr. Hasan Güngör, Cuma günü döviz kurlarında ibrenin yukarıyı gösterdiğini ancak dün itibari ile ibrenin yeniden aşağı gösterdiğini kaydetti.

Dövizdeki hareketin spekülatif bir hareket gibi göründüğünü ifade eden Ekonomist Doç. Dr. Hasan Güngör, “Döviz ileriki günlerde daha da mı yükselecek? Yoksa ibre daha aşağıya mı inecek” sorusuna ise “Bu konuda şuanda bir öngörümüz yok” diye yanıt verdi.