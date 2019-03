UFC dövüşçüsü McGregor kariyerine son verdi

Daha önce de genç yaşta emekli olmaya karar veren dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor kariyerine son verdiğini açıkladı.

UFC yıldızı Conor McGregor, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Bugün resmi olarak Karma Dövüş Sanatları’ olarak bilinen spordan emekli olmaya karar verdim” dedi.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019