Hindistan Başbakanı: Uydu vurduk, artık uzay süper gücüyüz

Genel seçim tarihinin yaklaştığı Hindistan’da önemli bir duyuru yapacağını açıklayan Başbakan Modi müjdesini verdi. Modi, televizyonda canlı yayında, Dünya’nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduklarını açıkladı. Hindistan böylece bu tarz bir teknolojiye sahip dördüncü ülke oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uydusavar füzeyle Dünya’nın alçak yörüngesinde yer alan bir uydu vurduklarını açıkladı. Modi, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, “Bilim insanlarımız, uzayda 300 kilometre uzaklıkta bulunan alçak yörünge uydusunu vurdu” duyurusunda bulundu. ‘Eşi benzeri görülmemiş başarı’ yorumunu yapan Modi, “Hindistan adını uzay süper gücü olarak tarihe yazdırdı” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Modi, görevde yer alan herkesi tebrik etti.

Hindistan ABD, Rusya ve Çin’in ardından bu tarz bir uydusavar teknolojisine sahip dördüncü ülke olarak gösteriliyor. Çin, ilk başarılı denemesini 2007’de yapmıştı. ABD ve Rusya da 1980’lere kadar benzer teknolojileri test etmişti. Washington bu denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985’de son vermişti.

India successfully tests Anti-Satellite Missile destroyed Low Earth Orbit satellite 300 km away through #ASAT in 3 mins#MissionShakti is a deterrent for our neighbour which has proved similar prowess, now India is 4th country after US, UK & China to be part of this elite group pic.twitter.com/lNtJ6Vp2jT

