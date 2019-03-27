Hindistan Başbakanı: Uydu vurduk, artık uzay süper gücüyüz

Genel seçim tarihinin yaklaştığı Hindistan’da önemli bir duyuru yapacağını açıklayan Başbakan Modi müjdesini verdi. Modi, televizyonda canlı yayında, Dünya’nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduklarını açıkladı. Hindistan böylece bu tarz bir teknolojiye sahip dördüncü ülke oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uydusavar füzeyle Dünya’nın alçak yörüngesinde yer alan bir uydu vurduklarını açıkladı. Modi, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, “Bilim insanlarımız, uzayda 300 kilometre uzaklıkta bulunan alçak yörünge uydusunu vurdu” duyurusunda bulundu. ‘Eşi benzeri görülmemiş başarı’ yorumunu yapan Modi, “Hindistan adını uzay süper gücü olarak tarihe yazdırdı” ifadelerini kullandı.

ABD, RUSYA VE ÇİN’İN ARDINDAN DÖRDÜNCÜ

Bilim insanlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Modi, görevde yer alan herkesi tebrik etti.

Hindistan ABD, Rusya ve Çin’in ardından bu tarz bir uydusavar teknolojisine sahip dördüncü ülke olarak gösteriliyor. Çin, ilk başarılı denemesini 2007’de yapmıştı. ABD ve Rusya da 1980’lere kadar benzer teknolojileri test etmişti. Washington bu denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985’de son vermişti.

India successfully tests Anti-Satellite Missile destroyed Low Earth Orbit satellite 300 km away through #ASAT in 3 mins#MissionShakti is a deterrent for our neighbour which has proved similar prowess, now India is 4th country after US, UK & China to be part of this elite group pic.twitter.com/lNtJ6Vp2jT — Sachin Singh (@sachinsingh1010) March 27, 2019

GERİLİMİ TETİKLEYEBİLİR

Öte yandan Modi ‘Misyon Şakti’ adını verdikleri ve önceden planlanan bu testle hiçbir ülkeyi hedef almadıklarını söylese de, bu duyurunun Pakistan ile yaşanan gerilimi tetikleyebileceği yorumları yapılıyor.

Hindistan son dönemde komşusu Pakistan ile yeniden tansiyonun yükselmesiyle gündeme gelmişti, iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin savaş uçaklarını düşürmüşlerdi.

Gelişme, uzaydaki silahlanma yarışını tetikleyeceği endişesini de beraberinde getirdi.

SEÇİMLER YAKLAŞIYOR

Hindistan’da genel seçim süreci 11 Nisan’da başlıyor. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Bhartiya Janata Partisi (BJP) ikinci dönem iktidara gelmek için yarışacak. BJP, aralık ayında kilit öneme sahip üç eyalette yapılan seçimlerde yönetimi Rahul Gandi liderliğindeki muhalif Kongre Partisi’ne kaptırmıştı.