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Binatlı’da yeniden Orsel Meşe dönemi

27 Mart 2019

K-Pet Süper Lig’de bu sezon sıkıntılı bir dönem geçiren Binatlı’da olağanüstü genel kurul dün akşam yapıldı.

Batı bölgesi ekiplerinden Binatlı’da başkan Softa Çayanoğlu ve yönetimin istifası sonrası gerçekleşen olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren ve 2017-2018 sezonunda da kulüp başkanlığı yapan Orsel Meşe yeniden başkan seçildi.

Binatlı Kulübü lokalinde gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurula tek aday olarak giren Orsel Meşe, 2018-2019 sezonu 24’üncü haftası itibarı ile yeniden kulübün başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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