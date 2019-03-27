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‘Real Madrid, Mbappe’yi 280 milyon euro bedelle transfer edecek’ iddiası

27 Mart 2019
Kylian Mbappe

Teknik direktör Zinedine Zidane’ın geri dönmesiyle birlikte yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid’in, Paris Saint-Germain’in (PSG) Fransız yıldızı Kylian Mbappe’nin transferi için Fransız kulübüne rekor bir bonservis bedeli önereceği iddia edildi.

France Football’un haberine göre, transfer için Zidane’a 500 milyon Euro’luk bir bütçe veren Real Madrid yönetiminin Mbappe’yi bir numaralı transfer hedefi olarak belirlediği yazıldı.

İspanyol devinin 20 yaşındaki yıldızın bonservisini almak için ise PSG’nin kapısını tam 280 milyon Euro’luk rekor bir teklifle çalacağı ifade edildi.

20 yaşındaki Mbappe, 2017 yazında Monaco’dan kiralık olarak PSG’ye giderken bir sonraki yaz başkent ekibi futbolcunun bonservisini satın aldı. PSG, Mbappe için Monaco’ya toplamda 180 milyon Euro ödemişti.

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