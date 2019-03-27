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Annesinden Salah’a: Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım

27 Mart 2019

Salah, Dubai’de hayranlarıyla buluştu

Liverpool’un Mısırlı yıldız golcüsü Muhammed Salah, annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Bir kadın hayranının Salah’a sarılmasını yorumlayan annesi, “Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım” ifadelerini kullandı.

Salah, Dubai’de hayranlarıyla buluştu. Salah’a taraftarlar büyük ilgi gösterirken; annesi bir kadının oğluna sarıldığı fotoğrafla ilgili yorumda bulundu.

Salah, annesi ile WhatApp’ta yaptığı görüşmenin içeriğini Instagram’da paylaşırken, annesinin, fotoğrafla ilgili, “Bu ne? Aman Allah’ım. Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım” dediği görülüyor.

Annesinin bu yorumuna Salah ise gülücük emojisi kullanarak tepki verdi.

 

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