EL-SEN: Tüm personelin faturalara etkisi 8 kuruş

EL-SEN Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu gerekse de KIB-TEK emekçileri üzerinden yapılan haberlere cevap verdi. EL-SEN yaptığı açıklamada, çalışanların kuruma maliyetleri tam olarak 8 kuruş olduğunu, yani 670 KIB-TEK çalışanlarının hepsi işten durdurulduğu da maaşları ödenmediği takdirde bunun elektrik faturalarına yansıması sadece 8 kuruş olacağını belirtti.

EL-SEN’in açıklaması şöyle:

Son günlerde gerek örgütlü bulunduğumuz Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu gerekse de KIB-TEK emekçileri üzerinden yapılan bilgisiz ve amacını aşan tartışmaları yakından takip ediyoruz. Özellikle kurum ve sendikamız arasında mutabakata varılarak imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile üyelerimizin, yani KIB-TEK emekçilerinin belirlenen hakları üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonu tamamen kurumun siyaseten içerisine düşürüldüğü yanlışları, çalışanların aldıkları ücretler üzerinden tartışma yaratarak örtme taktiğidir. Şu net olarak bilinmelidir ki, son imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde sendika olarak tek talebimiz Göç Yasası’ndan işe alınan emekçilerin maaşlarında düzenleme yapılması ve eşit işe eşit ücret adaletin sağlaması ile baremlerin düzenlenmesidir. Bunların dışında kurumumuzu zora sokacak ve geleceğini ipotek altına alacak hiçbir talep sendikamız tarafından yönetim kurulundan talep edilmemiştir.

Üzülerek görüyoruz ki, her daim elini taşın altına koymaya hazır olan KIB-TEK çalışanlarının gösterdikleri özveri bazı siyasetçiler tarafından görmezden gelinip kurumu gerçek anlamda zarara uğratan unsurlar bilerek gizlenmektedir. Çalışanların kuruma maliyetleri tam olarak 8 kuruştur. Yani 670 KIB-TEK çalışanlarının hepsi işten durdurulduğu da maaşları ödenmediği takdirde bunun elektrik faturalarına yansıması sadece 8 kuruş olacaktır. Diğer yandan ise 80 çalışanı olan AKSA’nın ise faturalara yansıması 10 kuruştur. Devletin kurum üzerinden verdiği teşviklerin kuruma geri dönüşümü olmadığından borçlanma yoluna gidildiği ise bir gerçektir. Siyaset, zamanında yapılmasına engel olduğu yatırımların da bedelini son dönemlerde toplumumuza ödetmektedir.

EL-SEN olarak KIB-TEK Yönetim Kurulu ile imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi’nin ilk maddesinde de belirtildiği gibi siyaset KIB-TEK’in özerkleşmesi ve gelişmesi yönünde adım attığı takdirde özveride bulunmaya hazırdır. Çünkü bizlerin amacı ülkenin en önemli stratejik kurumu olan KIB-TEK’in toplumun malı olarak kalması, ucuz ve kaliteli enerji üretmesi, siyasetten arınması, doğru yönetilmesi ve toplumumuza hak ettiği hizmeti en iyi şekilde verebilmesidir. Bu bağlamda hükümetimizden beklentimiz 6 tane görev şehidi vermiş, daha iki hafta önce iki KIB-TEK emekçisinin çalıştıkları sırada ölümden döndükleri ve her gün büyük risk taşıyan bir görev üstlenen çalışanların maaşlarını tartışmak yerine, kurumun nasıl daha iyi hizmet verebileceğine kafa yormalarıdır. Şu anda büyük risk altında çalışan emekçilerimiz hükümetin bir kanadının takındığı anlamsız ve amacını aşan tavrı yüzünden dikkatleri dağılmaktadır. Her gün kendilerinin ve verdikleri emek karşılığında evlerine götürdükleri ekmeklerinin gazete manşetlerinde tartışılması olumsuz yönde etkilemektedir. En büyük korkumuz bu kadar riskli bir iş yapan emekçilerin en ufak bir dikkat dağınıklığı sırasında yaşanması muhtemel bir felakettir. Dilimizi ısırarak söylüyoruz ama öyle bir durum yaşandığı anda bilinmesini isteriz ki çalışanlarımızın psikolojisi ile oynayanlar bulundukları koltuklarda oturamayacaklar ve bulundukları yer kendilerine dar gelecektir.

Tekrardan altını çizerek yineliyoruz, biz emekçiler olarak kurumumuzun özerkleşmesi ve geliştirilmesi adına atılacak olan en ufak bir adıma karşılık olarak özveride bulunmaya hazırız. Oturduğumuz yerden sendikacılık yapıp hükümetten bir şeyler koparmak için kapalı kapılar ardında görüşmüyoruz. Bunu yapan ve hiç utanmadan KIB-TEK emekçilerine dil uzatan sendikacıların olduğunu görüyoruz. Biz onlar gibi sözde “devrimci” veya “reformcu” değiliz. EL-SEN olarak açıkça imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi’nin ilk maddesinde özveride bulunacağımızı sözünü veriyoruz. Yeter ki gerekli adımlar atılsın.

Son olarak hükümetimize ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na çağrımız, toplumdan yükselen sese kulak vermeleri ve atılan son adımdan sonra toplumumuzun gösterdiği tepkiyi dikkate almalarıdır. Eminiz ki bu dikkate alındığında ve daha detaylı bir çalışma ortaya konduğunda hem kurumumuz yıpranmayacaktır, hem de toplumumuz kurumumuza daha çok sahip çıkacaktır.