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Dolar yeni haftaya düşüşle başladı

16 Kasım 2020
Döviz kurları





İstanbul serbest piyasada dolar 7,6620 liradan, Euro 9,0800 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,6600 liradan alınan dolar, 7,6620 liradan satılıyor. 9,0780 liradan alınan Êvronun satış fiyatı ise 9,0800 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6920 lira, Evronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,64407,65267,70707,6062%-0,3610:18
EUR – Euro9,05459,06949,12809,0167%-0,2010:19
GBP – İngiliz Sterlini10,101410,120010,174610,0572%-0,1310:19
CHF – İsviçre Frangı8,38168,39198,44578,3416%-0,2210:19
CAD – Kanada Doları5,83465,84435,82475,8443%-0,0410:18





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16 Kasım 2020

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