Dolar yeni haftaya düşüşle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6620 liradan, Euro 9,0800 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,6600 liradan alınan dolar, 7,6620 liradan satılıyor. 9,0780 liradan alınan Êvronun satış fiyatı ise 9,0800 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6920 lira, Evronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,6440
|7,6526
|7,7070
|7,6062
|%-0,36
|10:18
|EUR – Euro
|9,0545
|9,0694
|9,1280
|9,0167
|%-0,20
|10:19
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,1014
|10,1200
|10,1746
|10,0572
|%-0,13
|10:19
|CHF – İsviçre Frangı
|8,3816
|8,3919
|8,4457
|8,3416
|%-0,22
|10:19
|CAD – Kanada Doları
|5,8346
|5,8443
|5,8247
|5,8443
|%-0,04
|10:18