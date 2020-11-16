Esentepe – Tatlısu yolunda bugün bakım ve onarım yapılacak. Çalışma nedeniyle yol tek şeritten verilecek.

Karayolları Dairesi, Esentepe – Bahçeli – Küçükerenköy Anayolunun, Esentepe – Tatlısu kesiminde bakım ve onarım çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, yapılacak çalışmalar nedeniyle saat 09. 00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verileceği belirtildi. Açıklamada, “Sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur”ifadelerine de yer verildi.