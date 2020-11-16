Moldova’da kesin olmayan sonuçlara göre Sandu cumhurbaşkanı seçildi

Bağımsız aday İgor Dodon ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu’nun yarıştığı seçimde, oyların yüzde 99,91’i sayıldı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçlarına göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 287 bin 140 seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 52,78 oldu.

Sandu yüzde 57,71 oy oranıyla seçim yarışını kazanırken, Dodon yüzde 42,29 oy aldı.

Kesin sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçimden birinci çıkan aday 45 gün içinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.