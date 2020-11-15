Aysal: Kendi insanını başka devlet yetkililerine şikayet eden Sn. Tatar’a bir kez daha hatırlatırız

KTMMOB Başkanı Seran Aysal Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Pandemi Hastanesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmaya cevap verdi.

İşte yapılan açıklama;

“Pandemi Hastanesi için 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen törende Sn. Ersin Tatar’ın “ Mimar mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz, ihalesine çıkınız demelerine rağmen bir türlü proje çıkmadığını ve ihale aşamasına gelinemediğini….” belirttiği konuşmasında kast ettiği KTMMOB ve ÜYELERİNİN sorumluluğu hakkında 15 Ekim 2020 tarihindeki KTMMOB açıklamasını halkın DOĞRU BİLGİLENMESi için tekrar paylaşılması ihtiyacı gündeme gelmiştir.

KTMMOB’nin 15 Ekim 2020 tarihli kamuoyu bilgilendirmesinin son paragrafındaki değerlendirmemizi bugünkü konuşmasındaki “mimar ve mühendisler” kısmı gerçeği yansıtmasa da KENDİ İNSANINI başka devlet yetkililerine şikayet eden Sn. Tatar’a bir kez daha hatırlatırız;

“Bilinmelidir ki, KTMMOB, ülkemizde her konuya çözüm üretecek, sonuçlandıracak, projelendirecek ve yönetecek bilgi birikimine sahip yeterli insan kaynağımızın devlet kadrolarında, belediye kadrolarında, üniversitelerimizde ve özel sektörde fazlasıyla olduğunu, icraatların ülkemizde yapılamaz noktasına gelinmesinde en önemli sorunun kendi insanına güvenmeyen, insan kaynağının farkında olmayan ve hedefe yönlendiremeyen idarecilerde olduğunu değerlendirmektedir.”

Sn. Tatar’ın makam görevi toplumuna güvenmek, birleştirmek, gelecek umudu için mücadele edilmesine öncülük etmek ve toplumu bir arada tutan değerleri ön plana çıkartmak …vb. özetle topluma liderlik etmektir. Kıbrıs Türk toplumunun en üst makamı olan KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratacak, liderlikten uzaklaştıran bu ve benzeri açıklamaların tekrar edilmemesini ümit ederim.

Saygılarımla

Seran Aysal

Genel Başkan”