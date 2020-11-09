Dolar ve euroda sert düşüş

Dolar/TL kuru Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamaları sonrası sert düşerek 8.18’e kadar geriledi. 10 lirayı aşan Euro/TL ise 9.75’den, sterlin 10.81’den işlem görüyor.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8.1960’tan işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 8.3494 en yüksek 8.5832 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 1.2 değer kazancıyla 8.5235’ten tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından 8.1840’a kadar sert gerileyen dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 4 altında 8.1960’tan işlem görüyor.