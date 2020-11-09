Denktaş “herkes için demokrasi” dedi!

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ardından, Serdar Denktaş da yarın saat 18.00’de gerçekleşecek Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’ne katılacağını duyurdu.

Denktaş’ın açıklaması şöyle:

“10 Kasım Salı saat 18.00 da DEMOKRASİ VE İRADE PLATFORMU tarafından düzenlenen yürüyüşe bu ülkenin bir bireyi olarak katılma kararı aldım. Müdahaleyi yaşayıp müdahaleyi inkar edenlerden olmamak için, müdahalelerin Türkiye ile ilişkilerimize zarar verdiğine inandığım için, demokratik irademizin bize ait olarak kalması gereğine inandığım için bu yürüyüşe katılıyorum. # Herkes için demokrasi”