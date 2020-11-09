Soyer, YDÜ ve Koop kayıpsız  

Basketbol Açılış Kupası’nda ikinci haftası da tamamlandı. İlk iki haftası geride kalan kupada, Hacıganimler Soyerspor yenilgisz ve averajla ilk sırada yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi ikinci ve Koopspor da üçüncü sırada.

Ligin ilk iki haftasında Girne Amerikan Üniversitesi, Çetinkaya ve Doğu Akdeniz Üniversitesi henüz galibiyet alamadılar.

3.hafta 11 Kasım’da başlıyor

Açılış Kupası 11 Kasım Çarşamba gecesi iki yenilgisiz takım Koopspor ile Soyerspor ‘un mücadelesine sahne olacak.

İlk iki haftayı yenilgisiz lider geçen Hacıganimler Soyerspor ile bir diğer yenilgisiz takım Koopspor kozlarını 11 Kasım Çarşamba akşamı Atatürk Spor Salonu’nda paylaşacaklar. Maç saat 19.00’da başlayacak.

Hafta 12 Kasım Perşembe akşamı Yakın Doğu Üniversitesi – Çetinkaya ve 14 Kasım Cumartesi günü Doğu Akdeniz Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi maçları ile tamamlanacak.

Kercem sayı lideri

Açılış Kupası’nın ilk iki haftası sonunda Koopspor oyuncusu Kercem İnancı 41 sayı ile ilk sıraya yerleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden İhsan Üğütücü 40 sayı ile ikinci durumda yer alırken, 38 sayı atan Koopspor’lu Temur üçüncü sırda yer alıyor.

İkinci hafta sonunda 36 sayı atan Girne Amerikan Üniversitesi oyuncusu Hamit Çeliktaşlılar dördüncü ve 35 sayısı bulunan Hacıganimler Soyerspor’lu Alperen de beşinci durumda.

Açılış Kupası

Takımlar O G M AS YS P

1.H.Soyer 2 2 – 155 97 4

2.YDÜ 2 2 – 177 130 4

3.Koopspor 2 2 – 146 103 4

4.GAÜ 2 – 2 147 155 2

5.Çetinkaya 2 – 2 78 150 2

6.DAÜ 2 – 2 99 173 2