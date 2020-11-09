Ayda’nın babasından eleştirilere yanıt

İzmir‘de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nden önceki gün taburcu edildi.

Hastaneden babasının kucağında ayrılan Ayda’nın çıplak ayaklı fotoğrafları sosyal medyada büyük tepki çekti. Baba ve kızının fotoğrafını birçok kişi, ‘Ambulansa bindirirken birbirini ezenler’, ‘Çok ağladım diyenler’, ‘reklamcı köfteciler nerede’ notuyla paylaştı.

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’a konuşan baba Uğur Gezgin ise taburcu edilme anını gösteren o fotoğraflara yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi:

‘Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim’

Milliyet’e konuşan baba Uğur Gezgin ise taburcu edilme anını gösteren o fotoğraflara yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi:

“Bırakın acımızı yaşayalım. O hastaneye girdiğimde de tektim, kızım taburcu olup çıktığımda da. O gün o hastaneye girdiğimde yanımda olan dostlarım taburcu olduğunda da yanımdaydı. Kapının önünde bizi bekliyorlardı. Hastaneden çıkıp arabaya yürüdüğümüz mesafede kısa bir mesafeydi. Evet Ayda’nın ayaklarında çorap yoktu. Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim. Kızım 5 gün enkaz altında kaldı. Günlerce banyo yapmadı. Eve getirip banyosunu yaptırdım, ayaklarını kremledim. Kızıma ilk defa bakmıyorum, bu çocuğu ben büyüttüm.”