Atlar“Meclis Kupası”için engel atladı

KKTC Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Meclis Başkanlığı Kupası ilk günü Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.
Sonuçlar şöyle:
70 cm X pole kategorisinde
KULÜBÜ AT JOKEY
- Tunaç Atlı S.K. Zorba Nerin Batıbeniz
- Tunaç Atlı S.K. Jack Nerin Batıbeniz
- Royal Atlı S.K. Şayan Bulut Mirka
70 cm kategorisinde
5-12 yaş kategorisinde
KULÜBÜ AT JOKEY
- Tunaç Atlı S.K. Güneş Nerin Batıbeniz
- Tunaç Atlı S.K. Jack Nerin Batıbeniz
12-14 yaş kategorisinde
KULÜBÜ AT JOKEY
- Royal Atlı S.K. Sydney Ali Toruntay
- Royal Atlı S.K. Şayan Ali Toruntay
- Ferdi Storm Ruby Kılıç
90 cm kategorisinde
15-18 yaş kategorisinde
KULÜBÜ AT JOKEY
- Terzioğlu Atlı S.K. Wulensa Leyla Gökaşan
- Aner Atlı S.K. Hunter Serkan Efe Ünal
- Aner Atlı S.K. Stapillion Doğa Çobanoğlu
18 yaş üzeri kategorisinde
KULÜBÜ AT JOKEY
- Tunaç Atlı S.K. Güneş Jasmine Çelebioğlu
- Asya Atlı S.K. Captain Di Zappo Asya Alpler
- Royal Atlı S.K. Annie Karem Ben Guima
Genel klasman
KULÜBÜ AT JOKEY
- Terzioğlu Atlı S.K. Wulensa Leyla Gökaşan
- Tunaç Atlı S.K. Güneş Jasmine Çelebioğlu
- Asya Atlı S.K. Captain Di Zappo Asya Alpler