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Atlar“Meclis Kupası”için engel atladı

9 Kasım 2020





KKTC Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Meclis Başkanlığı Kupası ilk günü Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Sonuçlar şöyle:

 

70 cm X pole kategorisinde

            KULÜBÜ                  AT                              JOKEY

  1. Tunaç Atlı S.K.        Zorba                         Nerin Batıbeniz
  2. Tunaç Atlı S.K.        Jack                           Nerin Batıbeniz
  3. Royal Atlı S.K.         Şayan                                   Bulut Mirka

 

70 cm kategorisinde

5-12 yaş kategorisinde 

            KULÜBÜ                  AT                              JOKEY

  1. Tunaç Atlı S.K.        Güneş                                   Nerin Batıbeniz
  2. Tunaç Atlı S.K.        Jack                           Nerin Batıbeniz

 

12-14 yaş kategorisinde

            KULÜBÜ                  AT                              JOKEY

  1. Royal Atlı S.K.         Sydney                      Ali Toruntay
  2. Royal Atlı S.K.         Şayan                                   Ali Toruntay
  3. Ferdi                          Storm                         Ruby Kılıç

 

90 cm kategorisinde

15-18 yaş kategorisinde

            KULÜBÜ                  AT                              JOKEY

  1. Terzioğlu Atlı S.K.   Wulensa                   Leyla Gökaşan
  2. Aner Atlı S.K.           Hunter                       Serkan Efe Ünal
  3. Aner Atlı S.K.           Stapillion                  Doğa Çobanoğlu

 

18 yaş üzeri kategorisinde

            KULÜBÜ                  AT                              JOKEY

  1. Tunaç Atlı S.K.        Güneş                                   Jasmine Çelebioğlu
  2. Asya Atlı S.K.           Captain Di Zappo    Asya Alpler
  3. Royal Atlı S.K.         Annie                        Karem Ben Guima

 

Genel klasman

            KULÜBÜ                  AT                              JOKEY

  1. Terzioğlu Atlı S.K.   Wulensa                   Leyla Gökaşan
  2. Tunaç Atlı S.K.        Güneş                                   Jasmine Çelebioğlu
  3. Asya Atlı S.K.           Captain Di Zappo    Asya Alpler

 







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9 Kasım 2020

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