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Dolar ve Euro yükselişte, altın tarihi rekorunu kırdı

13 Nisan 2020

Son 48 saatte görülen yoğun haber akışının ardından piyasalarda en yüksek talep güvenli liman altına oldu. Çeyrek altın 600 lirayı geçti

31 şehirdeki sokağa çıkma yasağını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen istifasını ve BDDK’nın swap faizlerini yüzde 1’e kadar çekmesini hafta sonu geride bırakan piyasalar, yeni haftaya hareketli başladı.

Cuma gününü 6,70 lira seviyesinde kapatan Dolar/TL, pazartesi günü 6,79 liraya kadar yükseldi.

2018’deki kur krizi seviyelerine yaklaşan Euro/TL ise 7,44 liranın üzerine çıktı. Kur, cuma günü 7,32 lira seviyelerinde işlem görüyordu.

11:45 itibariyle Dolar/TL 6,76; Euro/TL ise 7,39 liradan işlem görüyor.

10 Nisan’da 96 bin 471 puandan kapanan Borsa İstanbul’da ise değişim yalnızca yüzde 0,02.

Haftasonundaki yoğun haber akışının ardından yatırımcının güvenli liman altına yönelmesiyle fiyatlar tarihi rekor seviyeyi gördü.

Gram altın 368 liradan satıcı bulurken, çeyrek altının alış fiyatı 590, satış fiyatı 606 liraya kadar yükseldi. Bu, geçen yıl aynı günde 392 liradan satılan altının yüzde 55 daha pahalı hale geldiği anlamına geliyor.

Indepedent Türkçe 



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