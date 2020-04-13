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Gaga ve Eilish’ten ev konseri

13 Nisan 2020

Dünyaca ünlü yıldızlar Lady Gaga ve Billie Eilish, online olarak “Bütün Dünya Bir Arada, Evde Birlikteyiz” konseri verecek. Konser 19 Nisan’da gerçekleşecek.

Lady Gaga ve Billie Eilish’ten “Bütün Dünya Bir Arada, Evde Birlikteyiz” konseri

Lady Gaga’nın küratörlüğünde Global Citizen tarafından organize edilen, sağlık çalışanlarını ve Dünya Sağlık Örgütü’nü desteklemek için düzenlenen Bütün Dünya Bir Arada, Evde Birlikteyiz konserinde, Billie Eilish ve Gaga’nın yanısıra Paul McCartney, Andrea Bocelli, Elton John gibi birçok dünya yıldızı performans sergileyecek.

19 Nisan’da Türkiye saatiyle 03:00’da gerçekleşecek konser için Amerika’nın en büyük üç televizyon kanalı bir araya gelecek.

Facebook, Youtube, Amazon Prime gibi dijital dünyada söz sahibi birçok online platform da bu konseri canlı olarak yayınlayacak.

Koronavirüse karşı verilen mücadeleye destek olmak için Dünya Sağlık Örgütü’yle el ele verip şu ana kadar 35 milyon dolar toplayan Lady Gaga, Bütün Dünya Bir Arada, Evde Birlikteyiz konseri için, “Bu konser sırasında insanların bağış yapmak hakkında düşünmemesini, sırtlarını koltuğa yaslayıp keyif almasını istiyorum” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, “Fiziksel olarak bir süreliğine birbirimizden uzak olabiliriz ama kaliteli müziğin tadını çıkarmak için sanal olarak bir araya gelebiliriz. ‘Bütün Dünya Bir Arada, Evde Birlikteyiz’ Konseri hepimizi hedef alan bu ortak tehdit karşısında güçlü bir dayanışmanın göstergesi” ifadelerini kullandı.



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