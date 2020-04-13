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Koronavirüs için 70 aşı projesi var

13 Nisan 2020

Klinik süreçte en ilerideki çalışma, Hong Kong merkezli CanSino Biologics Inc. ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği ikinci aşamadaki deneysel bir aşı

Koronavirüs aşısı için dünya genelinde yarış: 70 aşıdan üçü öne çıkıyor

Çin’in Vuhan kentinde tespit edildikten sonra dünya çapında yayılan yeni koronavirüs, tüm önlemlere rağmen etkisini sürdürürken, ilaç firmaları da ölümcül patojene çare bulmak için adeta yarışıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) küresel çapta gelişme aşamasındaki 70 koronavirüs aşı projesi olduğunu açıkladı. Buna göre üç aday, kinik aşamaya geçmiş durumda.

Klinik süreçte en ileride olanı, Hong Kong merkezli CanSino Biologics Inc. ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği ikinci aşamadaki deneysel bir aşı.

DSÖ’ye göre insanlarda test edilen diğer ikisi ABD’li ilaç üreticileri Moderna Inc. ve Inovio Pharmaceuticals Inc. tarafından ayrı ayrı geliştirilen aşılar.

Bulaşıcı patojenin tek başına önlemlerle durdurulması muhtemel olmadığı için aşı çalışmalarında eşi görülmemiş bir hızda ilerleme yaşanıyor. İlaç endüstrisi, piyasaya bir aşı sürmek için gereken süreyi (genellikle 10 ila 15 yıl) gelecek yıla sıkıştırmayı umuyor.



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