‘Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi” oluşturuldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada,

H(K-1) 684-2016 ve H(K-I) 2967-2017 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AADY) Komitesi oluşturulmuştu. Bu kararların 4’üncü maddesi uyarınca Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AADY) Komitesine bağlı, “Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi” ismi altında bir alt çalışma grubu oluşturuldu. Bu duruma göre:

Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin Amacı:

Gıda Yardım Koordinasyon Merkezininamacı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, engelli, hasta, bakım takip tedavi ihtiyacı olanlara devletimizin bütçe imkânları dâhilinde veya özel veya tüzel kişilerin katkıları ile yapılacak gıda yardımlarınınve/veya diğer buna benzer yardımların koordinasyonunu sağlamaktır.

Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin Oluşumu:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AADY) Komitesine bağlı Gıda Yardım Koordinasyon Merkezinin örgütsel şeması, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir: