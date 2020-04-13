DünyaManşet

Koronavirüs dünya genelinde aile içi şiddeti artırdı

13 Nisan 2020

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle aile içi şiddetin arttığına dikkat çeken öğretim görevlisi Mehmet Başcıllar, “Yapılan araştırmalara göre koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de aile içi şiddet vakalarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200, Brezilya’da ise yaklaşık yüzde 50 oranında artış meydana geldiği ifade ediliyor” dedi.

Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar,dünya genelinde koronavirüs salgını sonrası aile içi şiddetin artış gösterdiğine dikkat çekti.

Salgın nedeniyle dünya nüfusunun önemli bir bölümünün zamanlarını evde geçirmek zorunda kaldığını belirten Başcıllar, şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalar doğal afet, savaş ve salgın hastalıklar gibi kriz dönemlerinde aile içi şiddetin artış gösterdiğine işaret ediyor. Uzun süre evde kalmanın bireylerin ruh sağlığı üzerinde depresyon, stres ve öfke gibi ağır etkileri bulunuyor. Bu ruhsal etkiler fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet içeren tutum ve davranışlarında tetikleyici olabiliyor. Salgın hastalıkların bireyler üzerindeki psikososyal etkileri araştırmalara da yansıyor.”

DHA’ya konuşan Başcıllar, “Güney Kore’de 1692 katılımcıyla yapılan bir araştırmada salgın nedeniyle uzun süre evde kalınmasının endişe ve öfkeye yol açtığı bulundu. Kanada’da salgın nedeniyle kendisini izole eden 129 katılımcıyla yapılan başka bir araştırmada ise uzun izolasyon süresiyle beraber travma sonrası stres bozukluğu oranında artış meydana geldiği belirtildi. Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de aile içi şiddet vakalarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200, Brezilya’da ise yaklaşık yüzde 50 oranında artış meydana geldiği ifade ediliyor” diye konuştu.

‘Bireylerle iletişime geçilmesi büyük önem arz ediyor’

Aile içi şiddetin tüm boyutlarıyla mücadelede Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Başcıllar, “Bu salgın döneminde ALO 183 hattının önleyici hizmetler sunması bireylerle iletişime geçilmesi her zamankinden daha büyük önem arz ediyor. Bakanlığın, kırılgan nüfus gruplarına sunulan hizmetlerde teknolojinin tüm olanaklarından yararlanması gerekiyor” dedi.

Başcıllar, “Türkiye’de oluşturulması planlanan Toplum Bilimleri Kurulu’nda sosyal hizmet uzmanlarının yer alması, salgın döneminde aile içi şiddetle mücadeleye yönelik sosyal politikaların bu kurul tarafından şekillendirilmesine ihtiyaç var. Hiç şüphesiz yurdun dört bir yanında kurulmuş olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin dijital dönüşümlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Elbette politika yapım sürecinin yanında çevrimiçi hizmet veren profesyonellerin istihdam edilmesi de son derece önemli” ifadelerini kullandı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of LTB ekipleri önce temizliyor, sonra ilaçlıyor

LTB ekipleri önce temizliyor, sonra ilaçlıyor

13 Nisan 2020
Photo of Serdaroğlu: Teknokrat hükümet şarttır

Serdaroğlu: Teknokrat hükümet şarttır

13 Nisan 2020
Photo of ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü

ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü

13 Nisan 2020
Photo of Atan: Hükümet sınıfta kaldı

Atan: Hükümet sınıfta kaldı

13 Nisan 2020
Photo of BRT 2’de yayınlanmaya başlanıyor

BRT 2’de yayınlanmaya başlanıyor

13 Nisan 2020
Photo of 7 günde 449 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

7 günde 449 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

13 Nisan 2020
Photo of 1500 TL’lik destek ödemesi yürürlükte

1500 TL’lik destek ödemesi yürürlükte

13 Nisan 2020
Photo of Süleyman Soylu’nun istifası kabul edilmedi

Süleyman Soylu’nun istifası kabul edilmedi

13 Nisan 2020
Photo of Eski İngiltere Başbakanı Theresa May market kuyruğunda

Eski İngiltere Başbakanı Theresa May market kuyruğunda

12 Nisan 2020
Photo of Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

12 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı