Potanın doktorlarından ‘sportif’ tavsiyeler

COVID-19 salgını nedeni ile spora verilen ara nedeni ile sporcular da evlerine kapandı. Basketbolda durdurulan ligin devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, potaların iki doktor sporcusundan, sporculara bir takım tavsiyeler geldi.

Koopspor’dan Kemal Taşçı ve Soyerspor’dan Mustafa Rıfkı diş doktorluğu mesleklerinden edindikleri bir takım bilgi birikimlerini sporculara tavsiyeler olarak sıraladı.

İki doktor da basketbolun geleceği konusundaki düşüncelerini de açıklarken, çözüm önerilerini de dile getirdiler.

Rıfkı’dan tatlı ve karbonhidrat uyarısı

Soyerspor’un başarılı oyuncusu aynı zamanda genç diş hekimi Mustafa Rıfkı, sözlerinin başında bütün sağlık çalışanlarına ve meslektaşlarına minnettarlığını belirtti.

Evde kalınan bu dönemde herkesin yemek yeme sıklığının artış gösterdiğine işaret eden Rıfkı, kendisinin olabildiğince tatlıdan uzak durduğunu ve karbonhidrat içeren yemekleri azalttığını, bunu sporcu arkadaşlarına da tavsiye ettiğini dile getirdi.

Rıfkı, evde yapılacak bireysel çalışmaların yeterli olmayacağını bilmekle birlikte varsa koşu bandı veya koşu bisikleti ile kardiyo çalışması yapmanın ve vücut ağırlığına dayanan temel fonksiyonel hareketleri her gün uygulamanın yararlı olacağına vurgu yaptı.

Basketbolun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu ve şimdiden çok özlediğini ifade eden Mustafa Rıfkı, “normal hayata dönünceye kadar liglerin ertelenmesi uygun olacak kanaatindeyim. Süreç bittikten sonra mümkünse sezon kaldığı yerden devamı eder. Şahsi fikrim şimdiden şampiyonun ve play-off takımlarının belirlenmesi doğru olmayacaktır. FIBA’ya bağlı ülkelerin kararları netleştikten sonra bunun kararı verilebilir” şeklinde görüş belirtti.

Taşçı kalori tüketimi konusuna dikkat çekti

Ülkemizin en kariyerli basketbolcularından birisi olan ve diş hekimliği mesleğinde de iyi bir noktaya gelen Koopspor oyuncusu Kemal Taşçı, herkesin yüzde yüz sağlıklı oluncaya dek toplu aktivitelerin bekletilmesi gerektiğine işaret etti.

Taşçı, “Sporcular için en önemlisi beslenme; çünkü normal zamanda sporcuların kalori tüketimi çok yüksek ama sürekli antrenman yaptığımız için bunu telafi edebiliyoruz. Bu dönemde o seviyede antrenman olmadığı için daha dikkatli beslenip, kardiyo ağırlıklı antrenmanlara yer verilmesi lazım ki en azından kilo kontrolü sağlanabilsin” dedi.

Taşçı, basketbolda 12’inci sezonunu geçirdiğini, şu an için evde 1 ay geçtiğini ve ilk kez bu kadar uzun süre basketbol topuna dokunmadığını vurguladı. Kişisel çalışma yapıp formda kalmaya çalıştığını ancak liglerin devam edeceğine inanmadığını ifade eden Taşçı, yaz ligi gibi bir duruma çok sıcak bakmadığını, onun yerine daha uygun bazı çözüm şekilleri bulunduğunu açıkladı.

Taşçı, Aralık’ta başlayacak lig için Eylül’de sezon açtıklarını, bu kez Ağustos’ta sezon açarak lig öncesinde yarım kalan sezonu tamamlayabileceklerini dile getirerek, bunun çok daha uygun bir çözüm olabileceğini sözlerine ekledi.