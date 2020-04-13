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İzcan: Irkçılık ve faşizm, tedavi gerektiren bir hastalık

13 Nisan 2020

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, koronavirüs salgınından sonra dünyanın eski dünya olmayacağını vurgulayarak, bunu anlamayanların toplumların sağlık alanında iş birliği yapmasına karşı çıktıklarını belirtti.

İzcan: Irkçılık ve faşizm tedavi edilmesi gereken bir hastalık

“Irkçılık ve fanatizmin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu” kaydeden İzcan, tarihin çöplüğünü boylamış düşüncelere Kıbrıs’ta yer olmadığını da ifade etti.

İzcan yazılı açıklamasında, geçmişte ilik nakli konusunda işbirlikleri sayesinde canların kurtulduğunu, kanser hastalarının tedavi edildiğini, 4 bin 200 kişinin Güney Kıbrıs’tan emekli maaşı aldığını, binlerce kişinin güneyde çalıştığını, güneyden gelen turistler sayesinde kuzeydeki ticaret ve turizmin canlandığını kaydederek, “UBP ve onun gibi çağdışı zihniyet taşıyan kesimlere taviz verilmemesini” istedi.

“Sosyalist Küba tarih yazdı”

Koronavirüsün dünyaya hakim olan kapitalist düzeni yerle bir ettiğini dile getiren İzcan, daha fazla kâr hırsıyla yanan özelleştirmeci anlayışın çare olamayacağı, kamunun güçlendirilerek özellikle sağlık sistemi ve tarımın sil baştan dizayn edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sosyalist Küba’nın çeşitli ülkelere yardıma gönderdiği 50 bin sağlık çalışanıyla tarih yazdığını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bunun tüm emperyalist ve kapitalist dünyaya ders olduğunu vurguladı.



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