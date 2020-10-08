Dolar/TL 7,94’ü aşarak rekor tazeledi

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,94 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Böylece TL’nin ABD Doları karşısında yılbaşından bu yana yaşadığı değerkaybı yüzde 25’e ulaşmış oldu.

Euro/TL kuru 9,33, Sterlin/TL kuru ise 10,29 seviyesini aştı.

Yatırım uzmanları, Dağlık-Karabağ’da yaşanan çatışmaların jeopolitik riskleri artırdığını ve TL cinsi varlıklara ilgiyi azalttığını ifade ediyor.

Ayrıca gelecek hafta içerisinde Türkiye’nin Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini test edebileceği beklentisi de TL üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat iki senatör ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazarak S-400’ler nedeniyle Ankara’ya yönelik yaptırımların devreye sokulması yönde çağrı yaptı.