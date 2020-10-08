Pilli: Pandemi boyunca Türkiye her koşulda yanımızda oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli “Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana Anavatan Türkiye her koşulda yanımızda oldu” dedi.

Acil Durum Hastanesi’nde kullanılacak malzemeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Yerleşkesi içerisinde yapılan Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm iç donanım ve malzemeler 8 tır ile ülkeye ulaştı.

Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana Anavatan Türkiye’nin her koşulda yanımızda olarak desteklerini esirgemediğini belirten Bakan Pilli, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TC Sağlık Bakanlığı’na sonsuz teşekkürlerini iletti.

Bakan Pilli, Pandemi Hastanesi (Acil Durum Hastanesi)’nin yapım aşamasının sonuna gelindiğini, hastanenin inşasının tamamlanmasının ardından malzemelerin hastaneye aktarılacağını söyledi.

Bakan Pilli, aynı zamanda tüm malzemelerin yanında 5 ambulansın da KKTC’ye getirildiğini kaydetti. Ambulansların Pandemi Hastanesi ve ihtiyaç duyulması halinde 112 Hızır Acil Servisinde de kullanılacağını açıkladı.

Tam donanımlı bu hastanenin Covid-19 vakalarına hizmet vermek dışında sağlık alt yapısına büyük güç katacak bir yapıda olduğunu dile getirdi.

KKTC 100 YATAKLI PANDEMİ HASTANESİ TIBBİ CİHAZ TESLİMAT LİSTESİ

SN Ürün Bilgisi/Cinsi Miktar Teslimat Yeri Teslimat Tarihi

1 Aspiratör Gomko 1 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

2 Cerrahi Aspiratör (Mobil) 12

3 Cerrahi Aspiratör(Ameliyathane 2*5 Lt) 6

4 Muayene Lambası (Spiral Seyyar) 4

5 Barkod Okuyucu 20 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

6 Yazıcı 50 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

7 Dijital Röntgen (Seyyar) 1 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

8 Dijital Röntgen (Yer Statifli-çift dedektörlü) 2

9 Bilgisayar 50 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

10 Ameliyat Masası (Standart Aksesuarları , Kvc Aksesuarları Ve Silikon Destekler Dahil) 6 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

11 Buhar Sterilizatörü (En Az 200 Lt) 1

12 Hidrojen Peroksit (150 Lt) 1

13 Kesme/Kapama Cihazı 1

14 S/S Çalışma Masası 1

15 Steril Malzeme Rafı 4

16 Steril Tekstil Rafı 2

17 Ultrasonik Temizleme 1

18 Yıkama Cihazı (150 Lt) 1

19 Ameliyat Lambası (Tekli Taşınabilir) 2 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

20 Ameliyat Lambası Tavan İkili 6

21 Laringoskop Yetişkin 12

22 Laringoskop(Çocuk) 4

23 Nebulizatör Cihazı (Soğuk Buhar Taşıma Standlı) 12

24 Otoskop-Oftalmaskop(Taşınabilir) 4

25 Tansiyon Aleti Dijital 20

26 Defibrilatör (Taşıma Arabalı Pacemaker) 12 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

27 Ambu Cihazı (Çocuk) 5

28 Ambu Cihazı (Yetişkin) 20

29 Beden Derecesi (Temassız) 20

30 Boy-Kilo Ölçer Terazi 4

31 EKG Cihazı (Taşıma Arabası İle) 12

32 İnfüzyon Manşonu 500 Ml 4

33 İnfüzyon Manşonu 1000Ml 4

34 Kurşun Önlük Askısı 4

35 Prone Pozisyon Jel Yastığı 12

36 Ventilatör (Transfer) 3

37 Walker (Yetişkin) 5

38 X-Ray Geçirmez Önlük-Gözlük-Tiroid Koruyucu 4

39 Ay Masası (Ameliyathane) 6 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

40 Basamak Tekli (Çelik Paslanamaz) 6

41 Terlik rafı 2

42 Gasil Masası 1

43 Işıklı Tekstil Katlama Masası 1

44 Kep-Bone Dolabı 5

45 Elektrokoter (Taşıma Arabalı-Ameliyathane) 3 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

46 Elektrokoter (Taşıma Arabalı-Ameliyathane) 3

47 Anestezi İlaç Arabası Paslanmaz Çekmeceli 6 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

48 Cerrahi Alet Masası Paslanmaz Çelik 6

49 Çalışma Tezgahı 1

50 Dr.El Yıkama Ünitesi-İkili 3

51 Mayo Masası 6

52 Paketleme İstasyonu 1

53 Cerrahi Set Genel (Büyük Set) 6 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

54 Cerrahi Set Pansuman 10

55 Acil Muayene Ve Müdahele Sedyesi 34 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

56 Crash Cart-Cihaz Taşıma Aparatlı 12

57 Hasta Transfer Sedyesi (Ameliyathane İki Alt Bir Üst) 6

58 Hasta Yatağı (64 Adet 3, 24 Adet 4 Motorlu) 64

59 Hasta Yatağı (64 Adet 3, 24 Adet 4 Motorlu) 24

60 Koltuk Kan Alma 1

61 Pansuman Arabası 6

62 Serum Askısı 20

63 Tedavi Ve İlaç Arabası 8

64 Tekerlekli Sandalye 25

65 Yemek Masası (Deve Boynu) 88

66 Ameliyathane Mikroskopu 1

67 Tek Kişilik Nevresim Takımı 200

68 Yatak (Döşek) Koruyucu 100

69 Pike 100

70 Yastık Koruyucu Kılıf 100

71 Yastık 100

72 Buzdolabı (Büro Tipi) 75 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

73 Televizyon (Bilgilendirme) 10

74 Televizyon (Hasta Odası) 75

75 Oksijen Üretim Sistemi 1 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

76 Endovizyon Sistemi (Genel-Kule) 1 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

77 Pulse Oksimetre (El) 4 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

78 Anestezi Cihazı Tam Otomatik Vent, Monitörlü 6 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

79 Hastabaşı Monitörü 100

80 Kan ve Serum Isıtma Cihazı 3

81 Laringoskop Video 2

82 Merkezi Monitör Sistemi (24 Hastalık 4, 12 Hastalık 1) 5

83 Oksijen Tüpü Seyyar 20

84 Buzdolabı(Tek Kapılı Medikal) 4 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

85 Otomatik Cpr 1 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

86 Ventilatör 24 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020

87 Barkod Yazıcı 10 DMO Mersin İrtibat Bürosu Deposu 5.10.2020