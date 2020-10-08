Mehmet Ali Gürbüz yaralandı

Lefkoşa’da bugün saat 10.40 sıralarında NA 527 plakalı araç sürücüsü Ali Emir, önünü kesen arabaya çarpmamak için önce refüje ardından da trafik ışıkları direğine çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Trafik kazası Bugün saat 10:40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Ali Emir (E-33) yönetimindeki NA 527 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Honda kavşağı trafik ışıklarına geldiği zaman, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Ali Gürbüz (E-65) yönetimindeki FS 777 plakalı aracın kırmızı ışık yandığı için durduğu sırada, söz konusu araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırması neticesinde refüj üzerine çıkıp önce trafik ışıkları direğine ardından da FS 777 plakalı araca çarpmıştır. Çarpışmada sonucu yaralanan FS 777 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Gürbüz kaldırıldığı LDH’de tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.