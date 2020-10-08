Kılıçdaroğlu, tüm adaylara başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçmen iradesinin sadece KKTC vatandaşlarına ait olduğunu vurguladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılacak KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylara başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, pazar günkü seçimler nedeniyle Twitter hesabından paylaşımdan bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm adaylara başarılar diliyor, seçmen iradesinin sadece KKTC vatandaşlarına ait olduğunu vurgulayarak Kıbrıs Türkü’nün demokrasi kültürünü canı gönülden selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.