Maraş’ın bir bölümü ziyarete açıldı

Kapalı Maraş’a vatandaşların ziyareti saat 12.00 sıralarında başladı.
Kapalı Maraş’ın açılan bölümüne vatandaşların ziyareti saat 12.00 sıralarında başladı.
GKK, Kapalı Maraş’ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu.
İlk aşamada, iki cadde ve sahil bölgesi halkın kullanımına sunuldu.
Fotoğraf: Hasan Düzgün
Güv.K.K duyurusunda; Maraş’ta bulunan ve açıkça görülmeyen su kuyusu ve foseptik çukurları nedeniyle yolların dışına çıkılmasının tehlike arz etiği vurgulandı