Dolar güne 7.94 seviyesinden başladı

İstanbul Serbest piyasasında dolar 7.94, Euro 9.29, Sterlin ise 10.24 seviyesinden güne başladı
İstanbul Serbest piyasasında dolar 7.94, Euro 9.29, Sterlin ise 10.24 seviyesinden güne başladı
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,9327
|7,9395
|7,9425
|7,9235
|%0,09
|07:39
|EUR – Euro
|9,2797
|9,3123
|9,3064
|9,2717
|%0,18
|07:39
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,2291
|10,2448
|10,2658
|10,2274
|%0,06
|07:38
|CHF – İsviçre Frangı
|8,6671
|8,6784
|8,6849
|8,6653
|%0,05
|07:39
|CAD – Kanada Doları
|5,9937
|6,0011
|5,9996
|6,0096
|%0,01
|07:39