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Dolar güne 7.94 seviyesinden başladı

16 Ekim 2020
Dolar'da yeni zirve






İstanbul Serbest piyasasında dolar 7.94, Euro 9.29, Sterlin ise 10.24 seviyesinden güne başladı

İstanbul Serbest piyasasında dolar 7.94, Euro 9.29, Sterlin ise 10.24 seviyesinden güne başladı

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,93277,93957,94257,9235%0,0907:39
EUR – Euro9,27979,31239,30649,2717%0,1807:39
GBP – İngiliz Sterlini10,229110,244810,265810,2274%0,0607:38
CHF – İsviçre Frangı8,66718,67848,68498,6653%0,0507:39
CAD – Kanada Doları5,99376,00115,99966,0096%0,0107:39







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16 Ekim 2020

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