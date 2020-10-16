Fransa’da sokağa çıkma yasağı detayları açıklandı

Fransa’da Başbakan Jean Castex ve hükümet yetkilileri ülkede uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı konusunda detayları açıkladı. Yasağa uymayanlara hapis ve para cezasına çarptırılacak.
Corona virüs salgının Avrupa’da yeniden etkisini arttırması ile Fransa’da kısıtlamalar geri getirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron corona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Ekim’den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 şehirde yerel saatle 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Çalışma Bakanı Elisabeth Borne bugün yaptıkları ortak basın toplantısında 17 Ekim’den itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin detayları paylaştı.
Başbakan Castex, yerel saatle 21.00 ile 06.00 arası uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, sağlık sorunu, profesyonel sebep, gece kalkan tren veya uçak yolculuğu, kendisine muhtaç olan bir yakına ziyaret ve evin yakınında evcil hayvan gezdirmenin istisnai sebeplerden olduğunu belirtilerek, bu sebepler nedeni ile kişilerin dışarı çıkmasına izin verileceği bildirdi. Castex, ev partileri ve mekanlarda yapılan kutlamaların yasaklandığını dile getirirken, en az 4 hafta boyunca düğünler dahil hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceğini açıkladı.
Bakan Borne ise, şirketlere haftanın en az 2-3 günü evden çalışmaları konusunda çağrıda bulundu.