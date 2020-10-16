DünyaSürmanşet

Fransa’da sokağa çıkma yasağı detayları açıklandı

16 Ekim 2020
Fransa’da sokağa çıkma yasağı






Fransa’da Başbakan Jean Castex ve hükümet yetkilileri ülkede uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı konusunda detayları açıkladı. Yasağa uymayanlara hapis ve para cezasına çarptırılacak.







Etiketler
16 Ekim 2020

Başa dön tuşu