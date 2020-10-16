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İspanya’da günlük Covid-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor

16 Ekim 2020
İspanya'da covid-19






İspanya’da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 318 yeni vaka tespit edildi. AB’nin Covid-19 için hazırladığı, seyahat kısıtlamaları haritasında tüm İspanya “kırmızı” renkle, en riskli bölgeler arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Salvador İlla, mecliste yaptığı konuşmada, ülke olarak Covid-19 salgınının bulaşma seviyesinde en yüksek riskte bulunduklarını belirterek, “İspanya’nın ulusal ortalaması, acil sınır durumunun dört katı.” dedi.







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16 Ekim 2020

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