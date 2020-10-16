İspanya’da günlük Covid-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor

\u0130spanya'da yeni tip Corona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131nda son 24 saatte 13 bin 318 yeni vaka tespit edildi.\u00a0AB'nin Covid-19 i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131, seyahat k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 haritas\u0131nda t\u00fcm \u0130spanya "k\u0131rm\u0131z\u0131" renkle, en riskli b\u00f6lgeler aras\u0131nda yer ald\u0131.\u00a0Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Salvador \u0130lla, mecliste yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, \u00fclke olarak Covid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n bula\u015fma seviyesinde en y\u00fcksek riskte bulunduklar\u0131n\u0131 belirterek, "\u0130spanya'n\u0131n ulusal ortalamas\u0131, acil s\u0131n\u0131r durumunun d\u00f6rt kat\u0131." dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, d\u00fcn 908 bin 56 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 toplam vaka say\u0131s\u0131n\u0131, bug\u00fcn 13 bin 318 art\u0131\u015fla 921 bin 374 olarak g\u00fcncelledi.\r\n\r\nAyr\u0131ca Covid-19 kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fcmlerde, say\u0131n\u0131n son 24 saatte 140 artt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nBakanl\u0131k, son 7 g\u00fcnde 494 ki\u015finin salg\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ve toplam say\u0131n\u0131n 33 bin 553'e \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\u0130spanya'da salg\u0131n\u0131n yo\u011fun g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Madrid'de, 9 Ekim'den bu yana serbest dola\u015f\u0131m\u0131 k\u0131s\u0131tlayan ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal uygulamas\u0131 devam ederken, \u00fclke genelinde ek \u00f6nlemlerin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 kentlerin say\u0131s\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor.\r\n\r\nCastilla y Leon b\u00f6lgesinde Leon ve Palencia'dan sonra Salamanca kentine de k\u0131smi serbest dola\u015f\u0131m k\u0131s\u0131tlamas\u0131 getirildi.\r\n\r\nBu arada Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Salvador \u0130lla, mecliste yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, \u00fclke olarak Covid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n bula\u015fma seviyesinde en y\u00fcksek riskte bulunduklar\u0131n\u0131 belirterek, "\u0130spanya'n\u0131n ulusal ortalamas\u0131, Avrupa Hastal\u0131k \u00d6nleme ve Kontrol Merkezi'nin Covid-19'da belirledi\u011fi acil s\u0131n\u0131r durumunun d\u00f6rt kat\u0131." dedi.\r\n\r\nDi\u011fer yandan AB'nin Covid-19 i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131, ortak kriterlerin belirlendi\u011fi seyahat k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 haritas\u0131nda t\u00fcm \u0130spanya "k\u0131rm\u0131z\u0131" renkle, en riskli b\u00f6lgeler aras\u0131nda yer ald\u0131.\r\n\r\nK\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00f6lgeler, her 100 bin ki\u015fide 150'den fazla yeni vakan\u0131n tespit edildi\u011fi yerler i\u00e7in kullan\u0131l\u0131rken, \u0130spanya'n\u0131n Madrid, Navarra, Bask, Katalonya, Castilla y Leon b\u00f6lgelerinde bu oran, her 100 bin ki\u015fide 300-500 aral\u0131\u011f\u0131nda bulunuyor.\r\n\r\nPORTEK\u0130Z'DE G\u00dcNL\u00dcK VAKALAR ARTMAYA DEVAM ED\u0130YOR\r\n\r\nPortekiz Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, Covid-19'dan son 24 saatte 11 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ve 2101 yeni vaka tespit edildi\u011fini duyurdu.\r\n\r\n\u00dclkede salg\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131ndan bu yana g\u00fcnl\u00fck vakalarda en y\u00fcksek art\u0131\u015f, 2072 ile d\u00fcn tespit edilirken, bug\u00fcnk\u00fc veriler bunun da \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nSol az\u0131nl\u0131k h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan \u00fclke genelinde "felaket durumu" ilan edilen ve ek \u00f6nlemlerin getirildi\u011fi Portekiz'de, bu zamana kadar Covid-19'dan hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 2 bin 128 olurken, vaka say\u0131s\u0131 da 93 bin 294'e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n