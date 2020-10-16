Dünya

Trump, canlı yayınında seçmenlerin sorularını yanıtladı

16 Ekim 2020
Donald Trump






ABD Başkanı Donald Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin iç politikayla ilgili sorularını yanıtlarken Demokrat başkan adayı Joe Biden ile 29 Eylül’de gerçekleştirdiği canlı yayın tartışması öncesi Covid-19 testi yaptırıp yaptırmadığını hatırlamadığını söyledi. Trump, maske takmadığı için getirilen eleştirilere de “Maske takan kişiler de hastalığa yakalanıyor” yanıtını verdi.







16 Ekim 2020

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