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Dolar 6.45’i geçti

17 Mart 2020

Dün öğleden sonra 6.40 seviyesini geçerek Eylül 2018’den beri en yüksek seviyesine ulaşan Amerikan doları, Euro bölgesindeki gelişmelerin de etkisiyle global çerçevede yükselişini sürdürüyor.

Saat 11.51 itibariyle 6,451 seviyesinden işlem gören Amerikan doları, Altın karşısında da bugün yüzde 2 değer kazandı.

AlışSatışDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,46076,4627
%0,54
12:41
EUR – Euro7,17887,1811
%-0,16
12:41
GBP – İngiliz Sterlini7,86457,8703
%-0,25
12:41
CHF – İsviçre Frangı6,79226,7965
%0,07
12:39
CAD – Kanada Doları4,59204,5947
%0,14
12:41



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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