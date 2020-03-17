Dolar 6.45’i geçti

Dün öğleden sonra 6.40 seviyesini geçerek Eylül 2018’den beri en yüksek seviyesine ulaşan Amerikan doları, Euro bölgesindeki gelişmelerin de etkisiyle global çerçevede yükselişini sürdürüyor.

Saat 11.51 itibariyle 6,451 seviyesinden işlem gören Amerikan doları, Altın karşısında da bugün yüzde 2 değer kazandı.