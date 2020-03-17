İtalya’da yaşamını yitirenlerin yaş ve cinsiyet dağılımları açıklandı

İtalya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçerken, 13 Mart tarihli bir araştırmayla ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımları duyuruldu. Ölenlerin yaş ortalaması 79,4 olarak açıklandı.

İtalya’da bugün itibariyle 2 bin 158 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İtalya Hıfzıssıhha Kurumu’nun 13 Mart tarihli araştırması yaşamını yitirenlerin yaş ve cinsiyet dağılımlarını ortaya koydu.

Ortalama yaş 79,4

13 Mart tarihli araştırmaya göre yaşamını yitiren ilk 1016 kişinin bilgileri şöyle:

Yaş ortalaması: 79,4

En genci: 39

En yaşlısı: 100

Kadınların yaş ortalaması: 84

Erkeklerin yaş ortalaması: 79

Yaşamını yitirenlerin cinsiyet dağılımı

30-39 yaş arası yaşamını yitiren

Erkek:1 kişi

Kadın:1 kişi

40-49 yaş arası yaşamını yitiren

Erkek:2 kişi

Kadın:2 kişi

50-59 yaş arası yaşamını yitiren