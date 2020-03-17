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İtalya’da yaşamını yitirenlerin yaş ve cinsiyet dağılımları açıklandı

17 Mart 2020

İtalya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçerken, 13 Mart tarihli bir araştırmayla ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımları duyuruldu. Ölenlerin yaş ortalaması 79,4 olarak açıklandı.

İtalya’da bugün itibariyle 2 bin 158 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İtalya Hıfzıssıhha Kurumu’nun 13 Mart tarihli araştırması yaşamını yitirenlerin yaş ve cinsiyet dağılımlarını ortaya koydu.

Ortalama yaş 79,4

13 Mart tarihli araştırmaya göre yaşamını yitiren ilk 1016 kişinin bilgileri şöyle:

  • Yaş ortalaması: 79,4
  • En genci: 39
  • En yaşlısı: 100
  • Kadınların yaş ortalaması: 84
  • Erkeklerin yaş ortalaması: 79

Yaşamını yitirenlerin cinsiyet dağılımı

30-39 yaş arası yaşamını yitiren

  • Erkek:1 kişi
  • Kadın:1 kişi

40-49 yaş arası yaşamını yitiren

  • Erkek:2 kişi
  • Kadın:2 kişi

50-59 yaş arası yaşamını yitiren

  • Erkek:19 kişi
  • Kadın:6 kişi

60-69 yaş arası yaşamını yitiren

  • Erkek:62 kişi
  • Kadın:18 kişi

70-79 yaş arası yaşamını yitiren

  • Erkek:286 kişi
  • Kadın:76 kişi

80-89 yaş arası yaşamını yitiren

  • Erkek:306 kişi
  • Kadın:139 kişi

90 yaş ve üzeri yaşamını yitiren

  • Erkek:50 kişi
  • Kadın:48 kişi

Yaşlara göre ölüm oranı

Hastalığa yakalanıp yaşamını yitirenlerin oranı:

  • 0-38 yaş arası %0 (yani hastalığa yakalananlardan 0-38 yaş arası yaşamını yitiren yok).
  • 39-40 yaş arası %0,1
  • 40-49 yaş arası %0,1
  • 50-59 yaş arası %0,6
  • 60-69 yaş arası %2,7
  • 70-79 yaş arası %9,6
  • 80-89 yaş arası %16,6
  • 90 yaş ve üzeri %19.0

Yaşamını yitirenlerin hastalıkları

Yaşamını yitirenlerin:

  • % 26,1’nin 1(bir) ağır hastalığı var
  • % 25,7’sinin 2(iki) ağır hastalığı var
  • % 47,0’sinin 3(üç) veya daha fazla ağır hastalığı var
  • Sadece 3 kişinin başka hiçbir hastalığı yok

Yaşamını yitirenlerin:

  • % 37,2’si iskemik kalp hastalığı
  • % 26,5’inde atrial disritmi
  • % 8.2’si inme, iskemik beyin damar hastalığı
  • % 76,5’i yüksek tansiyon
  • % 37,3’ü şeker hastalığı
  • % 4.5’i demans
  • % 9,7’si kronik akciğer hastalığı
  • % 19,4’ü son 5 yıldır devam eden kanser hastalığı
  • % 2,6’sı karaciğer hastalığı
  • % 17,5’i böbrek yetmezliği sahibiydi.

Yaşamını yitirenlerin:

  • % 83’ü nefes darlığı
  • % 80’i yüksek ateş
  • % 45’i öksürük
  • % 4’ü ishal
  • % 4’ü hemoptizi (kan tükürme) şikayetleriyle başvurdular.

Yüzde 98,8’i nefes almakta güçlük çekti

  • Yaşamını yitirenlerin %98,8’i nefes almakta güçlük çektiler.
  • Yaşamını yitiren en genç iki kişinin yaşları 39.
  • Birincisi erkek, psikolojik hastalığının yanısıra şekeri ve obezitesi var.
  • İkincisi ise kadın, tümörü var.



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