Yasağa rağmen toplu taşıma yapan 2 kişi hakkında işlem yapıldı

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara aykırı olarak toplu taşıma yaptığı belirlenen iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nda yapılan açıklamaya göre, “tedbir amaçlı toplu taşımayı azaltmak için tüm otobüs faaliyetlerinin durdurulması hususunda karar alındığı halde, 16.03.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında S.B.(E-57)’nin, 14 kişiyi, kullanımında bulunan otobüs ile Lefke’den Ercan Havaalanına götürdüğü sırada polis tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Sözkonusu şahıs ve otobüs işletmecisi N.Ö.G.(E-43) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturma devam ettiği bildirildi.