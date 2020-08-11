Dizdarlı: Grip ve zatürre aşısı için hemen

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı vatandaşları Grip ve Zatürre aşıları konusunda eczaneleri ve hekimleri ile temasa başlamaları için uyardı. Dizdarlı ayrıca Güney Kıbrıs’ta artan vakalara da dikkat çekerek, vatandaşlardan zorda kalmadıkça Güney’e geçmemelerini istedi. Açıklama şöyle: DİKKAT DİKKAT DİKKAT

1-Günay Kıbrıs’ta vakalar son bir haftanın içinde yüzlere ulaştı. İşin kötüsü çoğu yerel bulaşma. Bu durumda vatandaşlarıma şu uyarıda bulunmak lazım: a- Mecbur kalmadıkça Güneye geçmeyin. b- İşinde ekmeğinin peşinde olan arkadaşlarımız çok daha özenli olsun. Mutlaka maske taksın. Kuzeye geçtikleri zaman kendilerini mümkün olduğu kadar üst seviyede izole etsin ve en ufak bir rahatsızlıkta sağlık servislerine başvursun.

2- Yetkililer sadece uçaktan inene gemiden çıkana temaslılara değil, mutlaka mutlaka toplum içerisinden tesadüfi (Random) seçilen kişilere de test uygulamalıdır.